Mediahuis intéressé par The Telegaph

Après avoir racheté cette année l'éditeur irlandais INM, le groupe média flamand Mediahuis reste en quête d'acquisitions outre-Manche. Il ajouterait bien le titre britannique The Telegraph aux titres néerlandais De Telegraaf et irlandais The Belfast Telegraph déjà en portefeuille.

Déjà actionnaire majoritaire du Néerlandais Telegraaf Media Groep, désormais baptisé Mediahuis Nederland, le groupe médiatique flamand Mediahuis (De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen...) se verrait bien mettre la main sur le titre britannique The Telegraph, lit-on dans "The Financial Time".

Aucune discussion formelle n'est en cours, indique Gert Ysebaert, CEO de Mediahuis. L'homme se dit toutefois en quête d'acquisitions. "Si The Telegraph est à vendre, qu'ils nous appellent", lance-t-il.

Différents candidats

Les frères David et Frederick Barclays envisageraient en effet de se défaire du Telegraph, dont la santé financière s'est affaiblie ces dernières années. En 2018, le bénéfice avant taxe chutait de 94% à 900.000 livres, pour 271 millions de revenus.

Néanmoins, il semble que pour l'heure rien ne soit acquis sur cette session. Différents acheteurs potentiels semblent en effet avoir reçu des messages contradictoires tant sur le calendrier que sur l'intention de vente en elle-même.

Certaines sources évoquent également la tenue de discussions entre les frères Barclays et le propriétaire du Daily Mail, qui a déjà marqué son intérêt, avant d'être refroidi par le prix demandé. Autre personne potentiellement intéressée: David Montgomery, vétéran du monde médiatique britannique. Il a notamment dirigé The Mirror.

Une soif de croissance

Mediahuis est par contre l'un des rares acheteurs potentiels européens avec une véritable capacité d'acquisitions. Depuis six ans, Gert Ysebaert a su accélérer la croissance du groupe en Europe du Nord. Le titre britannique s'additionnerait ainsi aux marques néerlandaise (De Telegraaf) et irlandaise (The Belfast Telegraph) déjà en portefeuille.