Netflix, des objectifs trop bien remplis?

Procter & Gamble veut développer un nouveau modèle d’agence de pub. Le producteur de biens de consommations se mue en le premier annonceur du monde. Il entend ainsi rassembler sous un même toit les meilleurs éléments de ses différentes agences. Objectif: être plus réactif et plus proche des consommateurs afin d’affronter la concurrence des géants du net et du consulting… Et de faire des économies.