Netflix jette son dévolu sur le studio de Besson

Netflix serait proche d'un accord avec Luc Besson et les autres actionnaires d'EuropaCorp pour reprendre ce studio français. L'opération qui pourrait être annoncée dans quelques semaines, selon Les Echos.

Pour rappel, en2016, EuropaCorp a vendu aux cinémas Gaumont Pathé son activité d'exploitation cinématographique pour 21 millions d'euros et s'est recentré depuis lors sur son cœur de métier, la production et la distribution de films et de séries dans le monde.