Netflix veut se défaire d'Apple pour augmenter ses revenus

Concrètement, iTunes prélève une commission sur chaque transaction lorsque Netflix acquiert de nouveaux abonnés sur iPad et iPhone. Pour contourner cela, jusqu'au 30 septembre, les nouveaux clients en Europe, Asie et Amérique latine qui regardent Netflix sur iPad et iPhone, ne pourront plus s'abonner en utilisant iTunes. Ils seront automatiquement redirigés vers la page web mobile du service de streaming, où ils pourront enregistrer leurs informations de paiement.