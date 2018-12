Nostalgie, toujours plus écoutée

Pour la troisième fois consécutive, Nostalgie est en tête des radios francophones en termes de parts de marché, avec 15,19%, selon la nouvelle vague de résultats des audiences radio du CIM dévoilés ce mercredi. Bel RTL et Vivacité complètent le top 3.

Nostalgie est en forme: elle reste la radio la plus écoutée en Belgique francophone. Entre juillet et octobre, 15,19% des auditeurs étaient branchés sur la radio du groupe NRJ. C'est plus que lors de la vague de mesures précédente où Nostalgie était déjà écoutée par 15,10% du public. Bel RTL, avec 13,86% de PDM, et Vivacité (12,66% de PDM) complètent le podium.

Le trio de tête est talonné par Radio Contact (12,35%), suivi de Classic 21 (11,25%), NRJ (5,76%) et La Première (7,16%). Fun Radio (avec 2,82%), Pure (2,61%), Musiq'3 (1,91%), DH Radio (1,31%), Mint (0,73%) et Chérie (0,48%) ferment quant à elles la marche.

A noter que 11,86% des auditeurs écoutent une autre radio que celles mentionnées dans le sondage.

Des résultats qui divisent

"Nous nous réjouissons de cette première place, car pour la troisième fois consécutive, Nostalgie confirme son leadership en Belgique francophone. Notre vision positive et optimiste semble être en phase avec les attentes de nos auditeurs et cette confirmation représente une belle motivation pour l'ensemble de notre équipe", ont indiqué Xavier De Bruyn (Brand Manager) et Frédéric Herbays (Program Manager) dans un communiqué.

Du côté de RTL, on estime dans un communiqué que "les résultats de la nouvelle grille de programmes de Bel RTL sont particulièrement enthousiasmants. Le changement de programmation opéré à la rentrée étant particulièrement important, l'on pouvait craindre un départ tout aussi important d'auditeurs vers d'autres stations. Il n'en est visiblement rien. Bel RTL parvient à limiter au strict minimum la baisse d'auditeurs inhérente à sa nouvelle offre de programmes."