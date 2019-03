Pourquoi la stratégie intimiste de Facebook ne convainc pas

L'idée centrale de la nouvelle stratégie de Facebook, c'est de se focaliser sur les échanges privés par messageries, via Messenger et WhatsApp. Ce bon vieux fil d'actu tombe en désuétude. Mais ni les experts ni les investisseurs ne sont séduits. Encore raté?

Facebook doit évoluer, voire se métamorphoser, c'est urgent, sa crédibilité est déjà bien entamée. Mais changer pour devenir quoi? Le patron Mark Zuckerberg a parlé hier, mercredi. Il nous promet un virage fondamental vers une plateforme plus intime et plus soucieuse de la vie privée . A voir le projet, c'est assez risqué.

L'idée centrale, c'est de bâtir une plateforme plus unifiée entre les différents services (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp), plus simple, plus éphémère et donnant la primauté aux messageries privées, par opposition au traditionnel "fil d'actualités". Le groupe promet donc de rendre possibles les échanges de messages privés entre Instagram Direct, Messenger et WhatsApp. Ce changement de stratégie prendra... des années.