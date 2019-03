Résultats records pour Mediafin en 2018

Le chiffre d’affaires de Mediafin, éditeur de L’Echo et du Tijd, a grimpé de 10% à 64 millions d’euros en 2018, alors que le résultat opérationnel (ebita) a atteint un record à 11 millions . Ce résultat est imputable à la fois au marché des lecteurs et à celui des annonceurs.

Côté lecteurs, Mediafin a enregistré une hausse de ses revenus de 7,2% pour De Tijd, de 3,1% pour L’Echo et de 7,2% pour les magazines L’Investisseur et De Belegger. Côté publicitaire, les annonceurs ont investi 13% de plus que l’année précédente, soit 34,8 millions.

Près de 55% des lecteurs de L’Echo et du Tijd les lisent en version numérique la semaine et sur papier le week-end, notamment sur smartphone. Mediafin a dès lors décidé d’investir cette année 2,5 millions d’euros, soit 35% de son bénéfice net, dans l’innovation. "L’année dernière, 30% de notre trafic numérique se déroulaient via des applications mobiles contre 50% aujourd’hui, commente le directeur général Frederik Delaplace. La priorité absolue de nos investissements en 2019 est par conséquent le mobile et encore le mobile."