TF1 veut s'offrir Doctissimo

Qu'est-ce que Doctissimo?

Créé en 2000 et propriété de Lagardère depuis 2008, Doctissimo est un pionnier du secteur en France. Son offre s'articule essentiellement autour des thématiques santé, nutrition et famille.

Doctissimo est présent sur le web en France, en Italie et en Espagne via des applications et des forums.