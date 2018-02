Une menace à 2 milliards sur les géants du net

En cause? La prolifération des "fake news" et autres propos haineux sur leur plateforme qui "créent de la division" dans la société, mais aussi et surtout portent, in fine, préjudice à l’image du quatrième acteur mondial de l’agroalimentaire (derrière Nestlé, PepsiCo et Coca-cola Company) aux marques bien connues comme Amora, Ben & Jerry’s, Carte d’Or, Knorr ou Lipton.

2 milliards de dépenses

Et avec une domination importante du marché de la pub en ligne, Facebook et Google n’ont qu’à bien se tenir. Se partageant plus de la moitié des revenus mondiaux, ils seraient les premiers concernés en cas d’un retrait pur et simple d’Unilever. Et ce, d’autant plus aux États-Unis où ils captent plus de 60% du marché, d’après le spécialiste eMarketer.