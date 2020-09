Wilfried donne naissance à Eddy

Les fondateurs du magazine politique lancent ce vendredi un pendant dédié au sport. Au menu: grandes enquêtes et interviews décalées.

Prévu en mai mais reporté pour cause de crise sanitaire et de report des grands événements de l’été (Euro, JO, Tour de France), Eddy, le nouveau magazine dédié au sport créé par les fondateurs de Wilfried débarque ce vendredi en librairies. Avec toujours le même credo: des grandes enquêtes et de longues interviews menées avec un ton décalé.

Avec le magazine français So Foot comme source d’inspiration, il est à l’image du titre du magazine: car si Wilfried est le prénom de référence dans la politique belge, Eddy l’est dans le sport noir jaune rouge. Eddy s'intéressera à tous les sports, avec toutefois une attention plus marquée pour le cyclisme et le football, avec un focus sur le sport féminin.

Équilibre dans un an

Malgré la crise qui réduit à néant ses maigres revenus publicitaires et la difficulté à mener des reportages, la coopérative Wilfried a donc décidé de maintenir ses projets éditoriaux. "Le potentiel est toujours la raison pour laquelle nous nous sommes accrochés à notre stratégie de développement initiale", souligne François Brabant, fondateur de Wilfried.

Celle-ci compte trois salariés et des dizaines de free-lance. "Elle est toujours en pertes, mais la levée de fonds et l'augmentation de capital via la coopérative au second semestre 2019 (225.000 euros, dont 70.000 via la Région bruxelloise) nous permettent de supporter ce léger déficit", ajoute François Brabant qui espère pouvoir bénéficier prochainement des aides à la presse.