Bernard Marchant, le Van Thillo francophone...

Mais, en janvier 2001, sa vie bascule. Robert Hurbain n'est plus . Et laisse un vide du côté du groupe de presse familial aux 200 millions d'euros environ de chiffre d'affaires à l'époque. Changement de programme, Bernard Marchant est appelé à endosser le costume de CEO en soutien de son beau-frère, Patrick Hurbain , devenu président du conseil en remplacement de feu son père. Objectif? Redorer le blason d'un journal Le Soir alors marqué par quelques difficultés, de même que déployer le plein potentiel du groupe dans la vague du digital à naître, tout en poursuivant la stratégie d'expansion initiée jadis outre-Quiévrain.

Sous son ère , l'on peut citer pour faits d'armes le lancement du quotidien gratuit Metro , le rachat de L'Echo et du Tijd , en passant par la reprise des 40% du capital qui n'étaient pas en mains familiales, le rachat de La Voix du Nord, le déménagement du groupe rue royale , une prise de participation dans le quotidien gratuit national français 20 Minutes ou encore une montée à bord dans la start-up bruxelloise AppTweak , championne dans le référencement des applications. Mais c'est surtout le tout frais rachat de RTL Belgium qui marquera la période , réalisé aux côtés du charismatique Christian Van Thillo (VTM, De Morgen, Het Laatste Nieuws...) qu'il côtoie depuis l'adolescence - à une époque où Knokke était "un lieu de rencontre entre familles" - et qu'il décrit lui-même comme un "super benchmark".

Amateur de voile et de montagne, on lui prête peu de relations hors d'un cercle restreint d'amis de longue date. Tout au plus nous renseigne-t-on un lien particulier avec l'ex-CEO de Brussels Airlines Bernard Gustin et l'actuel patron de Proximus Guillaume Boutin, qui, là, remonte à des projets professionnels menés conjointement dans une logique de partenariats chère à Rossel.