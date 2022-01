Le PDG de Bloomberg, Justin Smith, lance sa propre plateforme d'information

"Après 8 ans chez Bloomberg Media et plus de 25 ans de journalisme de qualité, j'ai décidé de réaliser un rêve personnel et de saisir une opportunité de marché en lançant une nouvelle sorte de plateforme d'information mondiale qui offre un journalisme impartial à un public véritablement mondial." C'est avec ces quelques mots postés sur Twitter que le désormais ex-PDG de Bloomberg, Justin Smith, a annoncé quitter l'agence de presse américaine pour lancer un projet de journalisme qui vise à rétablir la confiance dans les médias.