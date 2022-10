Tracker élu meilleur podcast francophone aux Belgian Podcast Awards

Les Belgian Podcast Awards ont récompensé Tracker, le podcast de L'Echo dédié aux nouveaux investisseurs. Les podcasts "Hors pistes" et "En clair: Le métavers" sont arrivés deuxième et troisième, respectivement.

Le podcast Tracker, présenté par Salim Nesba et réalisé par Nicolas Baudoux et Julie Garrigue, a reçu le prix du meilleur podcast francophone. Il propose des témoignages d’investisseurs, des retours d'expérience et des avis d’experts sur les nouvelles opportunités d'investissement.