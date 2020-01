1 smartphone sur 2 vendus en Belgique est un Samsung

Environ 1,8 million de smartphones se sont écoulés en Belgique l'an dernier, selon des chiffres de l'institut d'études de marché et d'audit marketing Gfk cités par Samsung en marge du salon de l'électronique Consumer Electronics Show (CES) organisé à Las Vegas. Des chiffres qui confirment la baisse progressive et une stabilisation du nombre de smartphones vendus chez nous depuis 2016 où le pic historique de 3 millions de téléphones vendus avait été atteint.

Le marché belge tend donc de plus en plus vers le segment haut de gamme. Un segment toutefois dominé par Apple, dont les téléphones sont en moyenne plus chers à l'achat que ceux de Samsung (2e) et de Huawei (3e).