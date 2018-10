Apple Pay débarque en Belgique

Payer dans un magasin avec votre smartphone? C'est déjà possible. Mais dans quelques semaines, il existera en Belgique une nouvelle façon de le faire: Apple Pay, le service de paiement du fabricant d’iPhone, arrive chez nous, selon nos informations. Dans un premier temps, le service est exclusivement réservé aux clients de BNP Paribas Fortis.

Une fois à la caisse du magasin, le client devra rapprocher son smartphone du terminal pour effectuer le paiement. À partir d'un certain montant, une confirmation sera nécessaire via empreinte digitale ou reconnaissance faciale.

Le lancement d'Apple Pay est prévu pour début novembre . BNP Paribas Fortis bénéficie pour l'instant de l’exclusivité dans notre pays, mais on ne sait pas encore jusqu'à quand. Après quelques mois, les autres banques devraient suivre.

Le porte-parole de BNP Paribas Fortis, Hans Mariën, ne souhaite pas commenter l'information et les porte-parole d'Apple n'ont pas répondu à une demande d'explication.

Chez nous, Apple Pay est en concurrence avec Google Pay, qui est disponible, par exemple, pour les clients de BNP Paribas Fortis et de KBC. Les utilisateurs de l'application Bancontact sur Android peuvent également effectuer des paiements mobiles. Il est aussi déjà possible de payer sans contact avec les cartes de débit et de crédit.