Apple commercialisera 3 nouveaux iPhone en 2018

La firme à la pomme prépare la commercialisation de trois nouveaux smartphones pour cette année. Parmi ceux-ci, le plus grand iPhone jamais produit ainsi qu’un modèle moins cher.

Trois nouveaux smartphones Apple seront commercialisés en 2018. Selon Bloomberg, qui rapporte l’information, ces modèles sont :

le plus grand iPhone jamais produit

jamais produit une version actualisée de l' iPhone X au niveau de sa taille

de l' au niveau de sa taille un modèle moins cher avec certaines des principales fonctions de l’iPhone

La firme à la pomme devrait dévoiler les trois modèles dès l’automne prochain, alors que des tests de production avec les fournisseurs sont en cours. Bloomberg indique toutefois que ces projets peuvent encore évoluer.

→ Le plus grand iPhone jamais produit aura normalement la taille d’une phablette, dont un écran de près de 6,5 pouces. La coque de l’objet aura la même taille que l’iPhone 8 Plus, mais son écran sera plus large d’un pouce et occupera toute la surface.

iPhone X vs. Samsung Galaxy S9

Dimanche, le grand rival d’Apple, Samsung Electronics, a dévoilé son iPhone-killer, le Samsung Galaxy S9, avec un accent particulier sur des fonctionnalités attrayantes pour la génération Z.

Quelles sont les différences entre l’iPhone X d’Apple et le Galaxy S9 de Samsung ?

♦ Prix: bien que 10% plus cher que le S8, le S9 de Samsung restera moins cher que l’iPhone X. L’iPhone X commence à 999 dollars (200 de plus que l’iPhone 8), et le S9 Plus peut s’acquérir au prix de 950 dollars.

♦ Photo/vidéo: les deux modèles sont très similaires sur ce point. En effet, le S9 Plus est équipé de deux caméras (grand angle et téléobjectif) comme l’iPhone X. Ces deux caméras capturent à une résolution de 12 mégapixels, comme celles de son concurrent. Une grande différence peut toutefois survenir dans la performance en basse lumière puisque la technologie de Samsung permet de laisser entrer plus de lumière que la technologie Apple.

♦ Poids: le S9 pèse 163 grammes, alors que le S9 Plus fait 189 grammes. L’iPhone X se situe entre les deux avec ses 174 grammes.

♦ Ecran: l’écran du S9 est un rectangle ininterrompu, alors que celui de l’iPhone X dispose d’une encoche. Cependant, les lunettes en bas et en haut de l’écran son plus minces sur le smartphone d’Apple que celui de Samsung.

♦ Puissance: Samsung équipera son téléphone, aux USA, du meilleur système de puce de Qualcomm (Snapdragon 845), dont le processeur fonctionne à une vitesse allant jusqu’à 2,8 GHz. L’iPhone X utilise la propre puce d’Apple (A11 Bionic) allant jusqu’à environ 2,4 GHz. Mais historiquement, toutes les technologies d’Apple mises ensemble (logiciel iOS, matériel du téléphone, etc.) lui ont donné l’avantage sur ses concurrents.

♦ Mémoire: Samsung permettra d’étendre le stockage interne sur son S9, ce qu’Apple n’a jamais laissé faire à ses clients. L’appareil sud-coréen, en plus des 64Go intégrés, pourra prendre en charge des cartes Micro SD avec jusqu’à 400 Go de capacité en plus. Sur l’iPhone X, vous pouvez acheter jusqu’à 256 Go de stockage interne, mais s’il vous en faut plus, il faudra utiliser l’iCloud ou d’autres types de "cloud".

♦ Sécurité: sur l’iPhone X, le système cartographie les contours du visage pour identifier le propriétaire de l’appareil. Sur le S9, Samsung utilise toujours les capteurs d’empreintes digitales à l’avant et à l’arrière de l’appareil, ainsi que la numérisation de l’iris pour débloquer le téléphone.

♦ Emojis: sur ce point, Samsung reprend l’idée d’Apple avec ses emojis animés. Cependant, le S9, plutôt que d’utiliser des emojis existants comme Apple, permettra de créer un avatar soi-même.