Apple développe secrètement des écrans pour remplacer ceux de Samsung

T159 a fait l’objet d’importants investissements et est supervisé par Lynn Youngs, qui est responsable des écrans de l’Apple Watch et de l’iPhone.

Apple veut donc équiper ses objets connectés des écrans MicroLED – plus fins, plus lumineux et plus économes que les écrans OLED – mais ceux-ci sont plus difficiles à produire que les écrans actuels. Il y a donc peu de chances de retrouver un écran MicroLED sur un iPhone avant trois à cinq ans.