Ce que Facebook fait à votre insu avec votre numéro de téléphone

Le réseau social le plus populaire de la planète utilise les numéros de téléphone pour cibler la pub. Quatre chercheurs américains arrivent même à la conclusion que Facebook tire profit de vos données "même quand on active les paramètres de confidentialité".

Ceci confirme en partie les affirmations des chercheurs de la Northeastern University et de l' Université de Princeton . D'après leur étude, révélée cette semaine par le site spécialisé Gizmodo, sur "les sources d'informations personnelles d'identification utilisées dans le ciblage publicitaire par Facebook", l'entreprise ne dit pas clairement aux utilisateurs quelles sont les données utilisées à des fins publicitaires et ne leur permet pas de "contrôler directement quelles sont les informations personnelles utilisées pour leur envoyer des publicités".

Votre numéro et celui de vos contacts

Si Facebook reconnaît pouvoir user des contacts de sécurité pour permettre aux annonceurs de mieux cibler leurs pubs, le groupe estime toutefois informer les usagers de façon claire. "Nous utilisons l'information que les gens fournissent pour proposer une meilleure expérience, plus personnalisée, y compris (en ce qui concerne) les publicités. Nous sommes clairs sur la façon dont nous utilisons les informations, dont les infos de contact que les gens (placent) dans leur compte. On peut gérer et effacer les informations à tout moment", a réagi une porte-parole de Facebook pour tenter d'éteindre l'incendie.