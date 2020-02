Coronavirus: Apple va fermer ses magasins en Chine

Apple va fermer tous ses magasins en Chine continentale jusqu'au 9 février à cause du coronavirus.

Le géant américain de l'informatique Apple a annoncé samedi fermer tous ses magasins en Chine continentale jusqu'au 9 février, en raison de l'épidémie de pneumonie virale à coronavirus qui a déjà fait 259 morts dans le pays. L'entreprise a déclaré dans un communiqué avoir pris cette décision en vertu du principe de précaution et "sur la base des derniers conseils des principaux experts de santé".

Les produits Apple, de l'iPhone à l'iPad, sont très populaires en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), qui est l'un des principaux marchés du groupe américain hors des Etats-Unis. Selon le site internet en mandarin de la compagnie californienne, plusieurs des 42 magasins de l'entreprise dans le pays étaient toujours ouverts samedi, mais la totalité sera fermée dès dimanche. Outre ses points de vente, Apple a également indiqué que ses bureaux et ses centres de contact resteraient clos jusqu'au 9 février inclus. Les achats sur le site internet restent cependant possibles.