De nouvelles puces chez Apple et une application pour démarrer sa voiture

La nouvelle puce pour Mac, baptisée Apple Silicon, est basée sur une architecture ARM, comme les modèles qui équipent déjà les iPhone et les iPad. Apple prévoit de commercialiser le premier Mac équipé de cette puce d'ici la fin de l'année et d' achever la transition vers cette nouvelle architecture dans environ deux ans.

Apple enterre les clés physiques de voiture

L’entreprise californienne a aussi montré son envie de refaire son retard dans la course avec l'outil de cartographie Google Maps . La version d’Apple sera largement améliorée, notamment pour les cyclistes (dénivelé, présence d'escaliers) ou les conducteurs de voitures électriques (parkings adaptés, stations pour recharger la batterie), à New York et San Francisco pour commencer.

Des systèmes permettant un déverrouillage à distance ou via son téléphone existent déjà, mais ils sont souvent couplés à l’utilisation d’une carte à puce. La nouveauté du service proposé par Apple est que le smartphone devient l’unique clé pour déverrouiller et démarrer un véhicule. Il est même possible de paramétrer cet outil pour réaliser l’opération via une authentification biométrique (empreintes digitales ou reconnaissance faciale).