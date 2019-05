Google Assistant a désormais un accent belge

Entreprises au taquet

Plusieurs entreprises ont également profité du lancement de la version noir-jaune-rouge de l’assistant pour mettre en place des services adaptés. "Par exemple, vous pouvez vérifier votre consommation de data chez Telenet ou Proximus , demander à bpost quand votre colis arrivera, vérifier avec l’ IRM si le soleil brillera demain, demander à la SNCB quel est le billet de train le plus intéressant pour vous, demander la limite de votre carte bancaire à ING , ou encore consulter les dernières nouvelles via la VRT ou les journaux Mediahuis ", explique Google dans un communiqué de presse.

Cette nouvelle version de l’assistant vocal est disponible depuis ce mardi matin sur les appareils Android 5 et le sera dans les jours à venir pour les versions moins récentes. Si Apple dispose de son propre assistant vocal, il est également possible, pour les utilisateurs des produits à la pomme, de télécharger l’assistant vocal sur l’App Store.

Google annonce que son assistant vocal est accessible "dans le monde entier via plus d’un milliard d’appareils, disponible dans plus de 30 langues dans 80 pays et fonctionne avec plus de 30 000 types d’appareils intelligents, appartenant à plus de 3 500 marques dans le monde".