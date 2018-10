Google confirme sa volonté d'aller en Chine, la fin justifie les moyens

Le projet avait fuité dans la presse américaine, il est désormais officiel . Lundi, Google a reconnu, pour la première fois, qu’il ambitionnait bien de relancer son moteur de recherche en Chine, huit ans après sa fermeture. Une version censurée, filtrant les mots clés et les sites internet interdits par Pékin, qui suscite déjà la colère des employés de l’entreprise et de la classe politique américaine.

"Nous tenons à notre mission de fournir de l’information au monde entier, et la Chine représente 20% de la population mondiale" , a justifié Sundar Pichai, le directeur général de Google au cours d’une conférence organisée par le site Wired. Se disant attaché à "l’accès à l’information, la liberté d’expression et la vie privée des utilisateurs" , le responsable a cependant rappelé que la société se devait de "respecter la loi dans tous les pays" .

"Nous tenons à notre mission de fournir de l’information au monde entier et la Chine représente 20% de la population mondiale."

Les exigences de Pékin

Sur scène, Sundar Pichai a assuré que le projet n’était pas encore à un stade avancé. Et qu’aucune décision définitive sur sa concrétisation n’avait été prise. "Nous voulions voir à quoi ressemblerait Google s’il revenait en Chine. C’est cela que nous avons construit en interne", a-t-il expliqué, promettant que le moteur pourrait "répondre à plus de 99% des recherches" et "fournir une information de meilleure qualité que celle qui est actuellement disponible".