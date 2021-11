Google: la Justice européenne confirme l'amende de 2,42 milliards d'euros pour abus de position dominante

Google était en attente d'une décision de la Cour de justice européenne concernant une amende que lui avait infligée la Commission européenne en 2017 et pour laquelle elle avait fait appel. Le Tribunal de l'Union européenne, qui fait partie de la Cour de justice européenne, a finalement rejeté pour l'essentiel ce recours de Google et de sa société mère Alphabet, et confirmé l'amende de 2,42 milliards d'euros.