Huawei bientôt n°2 sur le marché des tablettes aussi?

Nouveau recul pour les tablettes. Le marché mondial aura une fois encore connu un déclin en un an, avec 33 millions d’unités écoulées au deuxième trimestre, contre 38,2 millions encore à la même période en 2017, soit un repli de 13,5%, ressort-il d’une récente étude d’IDC. Une tendance amenée à s’accentuer à terme de par les performances des ordinateurs portables hybrides, composés d’un écran et d’un clavier séparables l’un de l’autre, qui en sont " à une étape cruciale ". En effet, longtemps dopé par les produits premium de Microsoft notamment, ce marché " a ralenti ces derniers mois ".

Côté parts de marché, Apple maintient sa position de leader avec près de 35% du marché en volume, quand Samsung et Huawei referment le trio de tête assez loin derrière avec respectivement un peu plus de 15% et 10%. Un ordre amené à changer, alors que le constructeur chinois a raflé la semaine passée la place de numéro deux à Apple dans les smartphones? Samsung a en tout cas enregistré une chute de 16% en un an, quand Huawei en a lui pris 7,7% de son côté.SimS