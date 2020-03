Il reste deux billets pour un voyage vers la Station spatiale internationale

Cela fait plus de dix ans qu'un touriste ne s'est plus aventuré dans l'espace. Huit voyageurs de l'espace ont déjà effectué une excursion vers la station spatiale internationale (ISS) à l'aide des fusées russes Soyouz. Le premier fut Dennis Tito. Il avait payé 20 millions de dollars en 2001 pour un séjour de huit jours dans l'ISS. Le dernier en date fut le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, en 2009 .

L'an prochain, la liste des voyageurs de l'espace s'allongera avec le départ programmé, au plus tôt au second semestre 2020, de la capsule Crew Dragon. En plus des six membres d'équipage, ce véhicule spatial développé par SpaceX pourra embarquer quatre voyageurs. Une des places est déjà réservée par le commandant de vol, un astronaute formé par la compagnie. Les trois places restantes seront donc destinées à Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Une d'entre elles est d'ailleurs déjà réservée par un milliardaire japonais pour ce voyage de 10 jours.