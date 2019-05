La Cour suprême américaine autorise des poursuites contre Apple sur l'App Store

La Cour suprême des Etats-Unis a autorisé l'examen par la Justice américaine d'une plainte contre Apple pour pratiques anticoncurrentielles. Le titre du groupe a perdu plus de 6% dans les échanges après-Bourse à Wall Street.

Nouveau camouflet pour Apple . La Cour suprême américaine a autorisé lundi des consommateurs à poursuivre le groupe pour sa gestion d'App Store , sa plateforme de téléchargement d'applications. Cette décision est susceptible d'avoir des conséquences économiques pour les géants des techs et fait surtout peser une nouvelle menace sur la marque à la pomme, déjà confrontée à une chute des ventes de son produit phare, l'iPhone.

Les consommateurs qui ont introduit cette plainte en nom collectif accusent Apple de monopole sur le marché des applications pour iPhone , lui permettant de pratiquer des prix excessifs. Ils accusent également la firme à la pomme de forcer les utilisateurs d'iPhone à acquérir les applications via sa plateforme et de prélever une commission excessive de 30% sur ces achats.

Apple, un simple intermédiaire?

Apple affirme de son côté n'être qu'un simple intermédiaire pour les développeurs d'applications, qui fixent eux-mêmes leurs prix et versent ensuite une commission au groupe. Le groupe s'est malgré tout dit "confiant" dans l'issue de la procédure. "Nous allons gagner quand les faits seront présentés: l'App Store n'est en aucune manière un monopole" , a-t-il déclaré, en arguant que les développeurs d'applications pouvaient "choisir entre plusieurs plateformes pour distribuer leurs produits".

Son argumentaire a été rejeté par les quatre juges progressistes de la Cour suprême et le magistrat Brett Kavanaugh, nommé par Donald Trump. "Les propriétaires d'iPhone paient le surcoût présumé à Apple. L'absence d'intermédiaire est évidente ", écrivent-ils, en refusant de donner "un feu vert aux détaillants en position de monopole pour qu'ils en abusent".

Les plaignants soulignent, pour leur part, qu'ils paient Apple et non pas les développeurs lorsqu'ils achètent une application et ils se présentent comme les victimes directes de surfacturations.