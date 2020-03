La technologie donne des ailes aux coureurs

Avec l’arrivée du printemps, des hordes de joggeurs amateurs ressortent leurs chaussures de running. Quels sont les moyens technologiques capables d’améliorer leur technique et leur vitesse? Aperçu.

Des chaussures miraculeuses. C’est ainsi que l’on qualifie la Vaporfly Nike running, utilisée la première fois par les marathoniens lors des Jeux olympiques de 2016. Ces chaussures permettent des gains de performance extraordinaires. Leur secret réside dans leur épaisse semelle. Alors que jusqu’ici les semelles se faisaient de plus en plus minces (pour réduire leur poids), Nike a subitement présenté des chaussures équipées d’une semelle de 4 à 5 centimètres d’épaisseur.

La marque américaine combine une mousse moelleuse avec une plaque en fibre de carbone. Cette combinaison a pour but de restituer au maximum l’énergie fournie par le coureur, ce qui lui donne l’impression d’être propulsé à chaque foulée par un ressort invisible.

La Vaporfly d’origine a été interdite dans les courses officielles par la fédération World Athletics pour des questions de concurrence. Ce qui n’a pas empêché Nike de mettre au point d’autres variantes de ces chaussures magiques.

La plus récente incarnation est la Vaporfly Next%. Ce modèle est équipé d’une semelle intérieure qui comprend davantage de mousse élastique et reste sèche, y compris par temps de pluie, grâce à des matériaux spéciaux. Un petit coussin de mousse installé dans le talon protège les tendons d’Achille, tandis que les lacets sont légèrement décentrés pour soulager la partie sensible du pied.

Pour bénéficier de ces technologies, Nike demande cependant 275 euros la paire. Des concurrents comme Adidas (avec l’Adizero Pro), Brooks (Hyperion Tempo) et Reebok (Floatride Run Fast Pro) ont depuis lors mis au point des solutions alternatives à la Vaporfly.

Chaussettes intelligentes

Pour de nombreux coureurs passionnés, la collecte de données sur leurs prestations fait partie du plaisir. Pour s’en convaincre, il suffit de constater le succès d’apps comme Strava, qui enregistre les distances et les temps de parcours et permet de les publier sur les réseaux sociaux. La start-up américaine Sensoria a estimé que les "wearables" avec lesquels ces apps collectaient les données étaient trop peu précis et a dès lors développé des "chaussettes intelligentes" pour les coureurs. Ces chaussettes doivent de préférence être combinées avec un T-shirt intelligent équipé d’un cardiofréquencemètre. Pour les femmes, l’entreprise propose un soutien-gorge de sport intelligent.

La start-up américaine Sensoria a développé des "chaussettes intelligentes" qui mesurent la distance parcourue ainsi que l’impact des chocs sur l’organisme.

Grâce à cette batterie de capteurs, le coureur reçoit ces informations en temps réel via son smartphone: distance parcourue, fréquence cardiaque, niveau de fatigue, mais aussi impact des chocs subis. L’app Sensoria est également équipée d’un coach virtuel qui indique le rythme idéal via un métronome, mais peut aussi lire toutes les données à voix haute, afin que le coureur puisse adapter son rythme et éviter toute blessure. Sur son webshop, Sensoria facture 199 dollars pour les chaussettes et 129 dollars pour le T-shirt cardiofréquencemètre. La version soutien-gorge coûte 199 dollars.

Seuil de lactate

Parmi les fabricants de capteurs pour coureurs, on trouve la firme américaine Stryd. Le Footpod de Stryd consiste en une petite boîte noire que vous fixez à vos chaussures et qui mesure divers paramètres puis les transmet à votre smartphone ou smartwatch. Il mesure entre autres la distance parcourue, le temps de contact avec le sol, le nombre de pas et la vitesse, mais aussi le vent contraire et l’énergie consommée. Cela permet d’éviter de dépasser le seuil de lactate vent de face, et d’augmenter le rythme en cas de vent arrière.

La Stryd est semi-étanche, ne pèse que 10 grammes et a une autonomie 20 heures avec une batterie rechargée. Vous pouvez lire les données sur votre smartphone (iOS et Android) ou via l’Apple Watch. L’appareil est compatible avec certains "wearable" de Polar, Garmin et Suunto. Elle coûte 229 euros.

Écouter de la musique et payer

Le premier gadget que la plupart des coureurs achètent (s’ils ne disposent pas d’une Apple Watch ou d’une autre montre intelligente) est une montre de sport. Elles sont davantage conçues pour les sportifs qu’une simple montre intelligente. Une des marques connues dans ce segment est Garmin. Son célèbre modèle, la Forerunner 945, est destiné aux sportifs avertis. Non seulement les coureurs, mais aussi les nageurs, les cyclistes et les amateurs de fitness.

Pour chacune de ces disciplines, la montre enregistre l’historique d’entraînement, les routines et les profils. Elle est livrée avec un cardiofréquencemètre et un GPS. En la connectant à un Footpod ou un autre accessoire compatible, vous avez accès à vos cadences, votre foulée, le temps de contact avec le sol, etc. Par ailleurs, la montre peut mesurer la VO2-Max qui est la quantité maximale d’oxygène que votre organisme est capable d’absorber par unité de temps lors d’un effort physique.

Aujourd’hui, la montre est disponible avec deux fonctionnalités intéressantes: l’accès à Spotify et une fonction de paiement intégrée. Avec la première, vous pouvez envoyer vos playlists Spotify à votre montre et écouter la musique sans connexion internet. Le streaming de musique ne fonctionne pas, même si vous êtes connecté à internet. Avec la seconde fonctionnalité, vous pouvez régler vos achats sans devoir sortir votre portefeuille, en maintenant votre montre contre un terminal de paiement. Le système Garmin Pay est pris en charge en Belgique par CBC/KBC, BNP Paribas Fortis et ses filiales Fintro et Hello Bank!.

Le prix conseillé pour la Garmin Forerunner est de 599 euros, mais nous en avons trouvé sur internet pour 100 euros de moins.

Pommettes

Si tous les coureurs sont convaincus que la musique représente le meilleur moyen de s’imposer un certain rythme de course, le port d’écouteurs ou d’un casque d’écoute reste problématique.

Si vous courez sur la voie publique, vous risquez de vous faire renverser par une voiture que vous n’aurez pas entendue arriver. AfterShokz essaie de résoudre ce problème grâce à une série de petites oreillettes utilisant la "conduction osseuse" (bone conduction). Vous ne devez pas les placer à l’intérieur, mais autour de vos oreilles. Les ondes musicales sont transmises par vos pommettes, sans bloquer votre canal auditif. L’avantage, c’est que vous pouvez écouter de la musique tout en continuant à entendre ce qui se passe autour de vous. Ce type d’oreillettes avait la réputation de vibrer de manière désagréable, en particulier à volume élevé, mais AfterShokz assure avoir résolu ce problème. L’autonomie de la batterie est de 8 heures et elles sont également étanches. Leur prix varie entre 80 et 170 euros.