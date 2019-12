Le patron de Google promu à la tête d'Alphabet

Les deux cofondateurs du géant californien du numérique, Larry Page et Sergey Brin, ont décidé de prendre du recul. C'est le directeur général de Google qui va reprendre les rênes de la maison-mère. Alphabet regroupe l'ensemble des activités du groupe.

Sundar Pichai, directeur général de Google, va également prendre la tête de la maison-mère Alphabet, Larry Page et Sergey Brin, les deux cofondateurs du géant californien du numérique, ayant décidé de prendre du recul.

"Même si cela a été un immense privilège d'être profondément impliqués dans la gestion quotidienne de l'entreprise pendant si longtemps, nous pensons que le temps est venu d'assumer le rôle de fiers parents, offrant des conseils et de l'amour mais pas des réflexions quotidiennes", écrivent Larry Page et Sergey Brindans un message publié mardi sur le site du groupe.

Transformation de Google en Alphabet

Créé il y a 21 ans comme un moteur de recherches, Google s'est transformé en 2015 en Alphabet pour regrouper l'ensemble de ses activités qui en font aujourd'hui un géant mondial du numérique, présent dans des secteurs comme le développement de la voiture autonome ou la santé.

Larry Page, directeur général, avait alors souhaité se concentrer sur le développement de ces nouvelles activités regroupées au sein de l'appellation Other Bets et laisser la supervision de Google, la principale division d'Alphabet et sa plus rentable, à Sundar Pichai. Sergey Brin avait pour sa part pris le titre de "président" d'Alphabet, une fonction distincte de la présidence du conseil occupée par John Hennessy.

Alphabet étant bien installé, et Google et Other Bets opérant de manière efficace, c'est le moment naturel de simplifier notre structure de direction Larry Page et Sergey Brin

Larry Page et Sergey Brin se sont ainsi faits de plus en plus rares, aussi bien lors d'événements publics qu'au siège de Google. Cette discrétion leur a valu des critiques d'employés et de parlementaires américains préférant obtenir des explications de la part de Larry Page plutôt que de Sundar Pichai au sujet de certains projets controversés du groupe, particulièrement actif dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Renoncer à leurs fonctions

Les deux cofondateurs vont rester membres du conseil d'administration d'Alphabet mais vont renoncer avec effet immédiat à leurs fonctions respectives de directeur général et de "président". Ce dernier titre ne sera pas repris.

Larry Page parle avec une voix altérée depuis des années en raison de problèmes de santé mais cela n'a pas joué dans la décision annoncée ce mardi, a précisé Alphabet.