Le spécialiste belge de la cybersécurité Sweepatic lève 1 million d'euros

La startup louvaniste établit sur demande ou proactivement une cartographie complète des informations et connexions digitales de l’entreprise . Elle fait ensuite évoluer cette carte interactive avec chaque changement ou opération qui a une incidence sur les potentielles attaques dont pourrait être victime l’entreprise. Les équipes de Sweepatic se mettent dans la position des futurs "hackers" qui voudraient attaquer l'entreprise et utilisent leurs techniques pour parvenir à détecter et prévenir les futurs incidents .

C’est le fonds allemand eCAPITAL qui a mis la main à la poche via ses deux entités "eCapital Cybersecurity" et "eCapital Technologies Fonds IV" à hauteur d’un million d’euros en série A. Willi Mannheims, Managing Partner du fonds d’investissement confirme: “Nous sommes très excités d’intégrer Sweepatic qui est une société agile avec une approche innovante de la cyber sécurité. Sweepatic a déjà une audience mondiale et nous sommes excités de supporter activement cette ambitieuse équipe en accélérant leur capital”. Willi Mannheims va d’ailleurs rejoindre le conseil d’administration de Sweepatic. "Nous l’avons rencontré à Berlin il y a plus d’un an lors d’un concours de startup et il faut croire que nous lui avons fait une bonne impression ce jour-là!", nous confie Stijn Vande Casteele, CEO et cofondateur de Sweepatic.