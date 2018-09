Les 5 tendances tech qui rythmeront le monde de demain

L’IFA, grand messe européenne de la high-tech, lève le voile sur les nouveaux produits des grands constructeurs de ce monde. De la cuisine au salon, le mot d’ordre est à l’innovation.

Frigo intelligent, exosquelette, télévision 8k,... l'IFA est à l'Europe ce que le CES est aux Etats-Unis: un vaste showroom des dernières innovations amenées à atterrir dans votre salon.

Sur les stands de ce qui s’apparente à l’une des plus importantes foires de l’électronique et de l’électroménager au monde, qui se tient chaque année à Berlin, les innovations se bousculent, rythmées par le son des nombreux robots assistants qui s’activent joyeusement, préfigurant du changement technologique qui s’opère en coulisse.

Dans le cadre de cette édition, si les grandes avancées se sont fait discrètes, l’aboutissement des innovations qui alimentent les discussions depuis quelques années maintenant, lui, s’est bel et bien fait sentir chez les grands constructeurs tels que Samsung, LG, Sony, Philips, Panasonic, Toshiba...

Et pour cause. Il s’agit-là pour eux d’une nécessité face à un marché atone au niveau mondial. En 2018, s’il est attendu que les revenus globaux de l'électronique grand public dépassent les 854 milliards d'euros, selon des chiffres de l’institut GFK, la croissance du marché est, elle, évaluée à à peu près un maigre pourcent seulement par rapport à l'année précédente.

Une donne bien comprise. Alors, chacun y va de son nouveau produit en vue de tirer son épingle du jeu dans un marché de renouvellement, principalement, mais aussi et surtout de surfer sur la prochaine vague qui, le secteur l’espère, redonnera des couleurs aux ventes de par le monde. Tour d'horizon des grandes tendances, de la cuisine au salon, en passant par l’homme augmenté et quelques gadgets.

1. Toujours plus grand

Écrans 8k dès octobre

Après ce que l’on peut désormais considérer comme le flop relatif des écrans incurvés et des télés 3D, les constructeurs partagent une nouvelle vision pour l’avenir du petit écran: toujours plus grand. Du moins, pour ce qui est de la résolution. Après la 4K, aussi qualifiée d’ultra-haute définition (UHD), présente dans 70% des téléviseurs vendus de par le monde, d’après Samsung, place à la 8K, sa grande soeur. Quatre fois plus détaillée, elle débarquera à partir d’octobre dans les magasins distrubuant les produits du sud-coréen – dont le compatriote LG a lui aussi levé le voile sur un modèle similaire.

Bien, cela devrait faire baisser les prix des écrans issus des générations précédentes. Oui, sauf que le problème pour les intéressés, c'est qu'il n'existe aujourd'hui pas de contenu adapté à ce nouveau format ultra-détaillé. Le constructeur propose dès lors une solution logicielle dopée à l’intelligence artificielle en vue de "porter la qualité visuelle et sonore (d’un contenu quel qu’il soit, NDLR) à un niveau compatible".

Côté prix, il faudra débourser entre 5.000 et 15.000 euros, dans un premier temps, pour des écrans allant de 65 à 85 pouces de diagonale.

2. Humain augmenté

LG dévoile son exosquelette

La plus frappante des tendances, celle qui a attiré les regards et posé des questions, est venue de LG Electronics. Le constructeur sud-coréen a en effet dévoilé le "CLOi SuitBot", un exosquelette robotisé conçu pour donner plus de force aux jambes de l’utilisateur qui le porte. Installé confortablement pour effectuer ses tâches, l’opérateur voit ses articulations et les muscles de ses jambes soulagés lors du transport de charges particulièrement pesantes par exemple.

3. Ici la voix

Essor des assistants personnels

La bataille s'achève… et la guerre avec elle, si tant est que les forces en présence avaient de quoi rivaliser dès le départ. En effet, après bien des développements, les constructeurs embarquent désormais tous les solutions d'Amazon, Google et Microsoft en matière d'assistants personnels, ces programmes qui comprennent et répondent aux requêtes des utilisateurs. Pour ne prendre qu’Alexa, la mouture imaginée de la firme de Jeff Bezos, elle équipe plus de 20.000 références d’appareils différents, s’est félicité à l’IFA Daniel Rausch, vice-président de la division "smart home" chez Amazon.

Après trois ans, notre assistant personnel équipe désormais 20.000 références d’appareils différents. Daniel Rausch Vice-président «smart home» chez Amazon

Ce qui explique ce succès? L’ouverture de son kit de développement logiciel (SDK) à tout un chacun. Résultat, l’intelligence artificielle du géant de l’e-commerce dispose dès aujourd’hui d’un arsenal de quelque 50.000 aptitudes, allant du simple fait de passer un appel à celui de commander une pizza ou un Uber, en passant par la gestion des finances personnelles ou encore le contrôle d’une maison intelligente (soit équipée d’appareils connectés). Un développement éclair qui aura tout de même pris trois ans au total, a indiqué Daniel Rausch, après une introduction de la solution il y a quatre ans à peine. "C’est dur à croire quand on regarde en arrière"

4. Frigos intelligents

L’arrivée de la pub à la cuisine?

l’arrivée de la pub dans la cuisine?En arpentant les cuisines factices des grands constructeurs en présence, le changement le plus apparent est cet écran qui fait peu à peu irruption sur les portes des frigos. L’idée? De permettre de visualiser en temps réel ce que contient le frigidaire, nouveauté qui doit amener, en principe, à des ouvertures moins fréquentes, mais aussi débouche sur l’arrivée du média dans un nombre plus importants de cuisines. Recettes, navigation internet, connexion avec le smartphone pour indiquer qu’il n’y a plus de lait,... les opportunités sont légion.

D’autant que, le frigo, est une centre névralgique incontournable pour les marques. En moyenne, une famille de 4 personnes interagit avec l’appareil 42 fois par jour. S’y placer, c’est se rendre indispensable. Surtout que qui dit écran connecté... dit publicité. Potentiellement. Si pour l’heure aucune annonce n’a été fait en ce sens, la possibilité existe par ailleurs, pouvant même déboucher sur des business models nouveaux pour le créneau, comme la location contre publicité.

Du côté du petit électroménager par contre, c’est l'aspirateur balai sans fil qui a le vent en poupe... et donc pululle chez les constructeurs. À lui seul, l’appareil ménager a représenté 40% des ventes mondiales de ce segement, selon l’institut GFK.

5. Back to basics

L'analogique redevient trendy

Des Polaroid aux Nokia du début des GSM, l'heure est à un rétropédalage pour certains constructeurs. Ils ont bien compris que ce type de produits parle à une certaine niche de consommateurs nostalgiques. Et ce, sans réelle nécessité de leur part de consentir d’importants investissements en R&D, puisque les inventions existent déjà. Il n’y a donc qu’à moderniser quelque peu, tout en suivant un fil rouge: moins de fonctions, plus de batterie, pour un retour aux sources. Et c’est gagné.

C’est ainsi que l’entreprise finlandaise est venue à Berlin forte de son fidèle 3310 notamment, qui a fait sa gloire à une époque – désormais révolue puisque sa division téléphonie mobile est gérée par HMD Global depuis 2016, après avoir été vendue à Microsoft à une époque –, alors que son nouveau smartphone haut de gamme, le Nokia 9, se fait attendre.

De son côté, l’icône de la photo instantanée qu’est Polaroid a lui dévoilé un tout nouvel appareil argentique, semblable aux caméras qui ont fait sa gloire, à la différence près qu’il embarque une connexion Bluetooth. Celle-ci permet de le relier à une application sur smartphone, véritable centre de contrôle de la bête.