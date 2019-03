Odoo s'installe à Louvain-la-Neuve et promet 1.000 emplois

Le spécialiste du logiciel de gestion pour entreprise Odoo prévoit un investissement de 12 millions d'euros et l'engagement d'un millier de personnes de Louvain-la-Neuve.

"L’important, ce n’est pas de ne pas connaître d’échec mais bien de faire de grands succès et pour ça, il faut oser tester plein de choses et accepter de se planter" , nous disait encore récemment le boss d'Odoo, Fabien Pinckaers. → Relisez ici son interview

→ Le fondateur d’Odoo vise les 100 millions de chiffre d’affaires à l’horizon 2021 et compte employer alors 1.500 personnes.

→ Le progiciel de gestion intégrée créé par Odoo compte plus de 3,7 millions d'utilisateurs dans le monde , de quoi permettre à l'entreprise de réaliser un chiffre d'affaires de 38 millions d'euros en 2017.

Pour l'UCLouvain, l'intérêt est de créer "une Smart Valley belge", en cédant ses derniers terrains/bâtiments disponibles à des entreprises innovantes. "Soit capitaliser sur la valorisation de la recherche scientifique au profit d'entreprises à haut potentiel technologique. 30% des sociétés et plus de 20% des emplois actuels (72 sociétés et 1.500 emplois) au sein du parc scientifique de l'UCLouvain sont en lien avec les TIC", dit-on du côté de l'université.