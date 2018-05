Pour son premier anniversaire, l'app Itsme vise l'international

L’application belge d’identification itsme a soufflé ce 30 mai sa première bougie. Elle se targue aujourd’hui de 350.000 utilisateurs actifs, avec une croissance de quelque 40.000 nouveaux chaque mois.

L’app itsme permet à chaque citoyen belge qui le souhaite de se créer une identité digitale sécurisée et ainsi de s’identifier de manière non équivoque quand il se connecte à des applications numériques, de confirmer des transactions de paiement et même de signer des documents officiels. Le fait qu’istme soit lié à la carte SIM augmente la sécurité du dispositif. L’app permet de remplacer les mots de passe et autres lecteurs de cartes par une identité numérique unique basée sur un code à 5 chiffres ou sur l’empreinte digitale.

Les chiffres clés 350.000

C’est le nombre d’utilisateurs actifs d’itsme à l’heure actuelle.



8,57%

C’est le pourcentage de connexions qui se font via l’application itsme pour l’accès aux sites officiels du gouvernement.



100%

C’est le taux de pénétration auprès de la population active luxembourgeoise de l’équivalent grand-ducal d’itsme.

Derrière itsme, on retrouve comme actionnaires les quatre grandes banques Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC et ING Belgique, et les opérateurs télécoms Orange Belgium, Proximus et Telenet. Ils ont formé ensemble un consortium appelé Belgian Mobile ID. Ces derniers ont récemment injecté des millions dans le projet pour financer son expansion.

Pour son premier anniversaire, le consortium Belgian Mobile ID a annoncé qu’onze nouvelles banques allaient proposer à leurs clients la possibilité de s’identifier via l’app, à savoir: Argenta, Axa Banque, Bank van Breda, Banque Nagelmackers, Beobank, bpost banque, CPH, Crelan, Deutsche Bank, Europabank et VDK Bank. Le secteur bancaire sera donc couvert à quasi 100%.

"La croissance rapide d’itsme pour les applications en ligne du gouvernement montre que les efforts des autorités pour en faciliter l’accès sont appréciés et que les citoyens belges ne rechignent certainement pas à un surcroît d’interaction numérique avec les pouvoirs publics." Alexander De Croo Ministre de l’Agenda numérique

Peut mieux faire

Par contre, le nombre d’utilisateurs est de 350.000 un an après le lancement. Un nombre en progression constante mais qui est faible pour l’heure au vu de l’objectif final. En effet, Olivier Onclin, le président du conseil d’administration du consortium, n’hésite pas à déclarer qu’à terme la volonté est que l’ensemble de la population belge possède une identité digitale unique. "Cela prendra du temps", embraie Kris De Ryck, le CEO de Belgian Mobile ID. "Mais nous espérons un effet boule de neige".

Ce dernier pourrait venir des pouvoirs publics. Depuis le 16 janvier 2018, l’application itsme est en effet reconnue par le gouvernement belge et permet donc d’accéder aux services en ligne du gouvernement, notamment MyPension, Student@Work et MyMinfin. L’ouverture de Tax-on-web le 2 mai dernier a ainsi provoqué un bond impressionnant de 60% de nouveaux comptes itsme. "La croissance rapide d’itsme pour les applications en ligne du gouvernement montre que les efforts des autorités pour en faciliter l’accès sont appréciés et que les citoyens belges ne rechignent certainement pas à un surcroît d’interaction numérique avec les pouvoirs publics", analyse le ministre de l’Agenda numérique, Alexander De Croo. "Itsme a bien démarré en Belgique mais nous croyons que le produit a beaucoup plus de potentiel, y compris en dehors de nos frontières. C’est pourquoi, aujourd’hui, nous sommes particulièrement fiers d’annoncer que Belgian Mobile ID a conclu un partenariat stratégique et commercial avec LuxTrust pour positionner itsme sur le marché luxembourgeois", expose Kris DeRyck, CEO de Belgian Mobile ID.

"Ce partenariat stratégique nous permet d’envisager la création d’une identité digitale unique en Belgique et au Grand-duché de Luxembourg. Cela renforce notre ambition internationale." Pascal Rogiest CEO de LuxTrust