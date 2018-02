Pourquoi Amazon dépense-t-il plus d'un milliard pour des sonnettes?

Le géant du commerce en ligne Amazon achète Ring, une société spécialisée dans les sonnettes connectées et la vidéosurveillance chez les particuliers. Le montant de cette transaction dépasserait le milliard de dollars.

Amazon poursuit ses investissements dans les objets connectés. Le géant américain du commerce en ligne a annoncé avoir acheté une société spécialisée dans les sonnettes et la vidéosurveillance chez les particuliers , Ring.

Bien que la transaction n’ait pas encore été réalisée, et que les termes financiers de cette acquisitions n’aient pas été dévoilés, le montant de l'achat s’élèverait à plus d’un milliard de dollars, selon certaines sources. Il s’agirait dès lors d’une des plus grosses acquisitions de l’histoire d’Amazon, après l'acquisition de la chaîne de supermarchés Wholes Foods en 2017 pour 13,7 milliards de dollars.