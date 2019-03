Proximus aide les Gafa face aux faux comptes

Bics poursuit sur sa lancée… et se rend chaque jour un peu plus indispensable pour les Gafa. Pourtant, l’aventure n’était pas gagnée d’avance. En rachetant l’américain TeleSign pour 230 millions de dollars en 2017, d’aucuns ont pu se demander pourquoi donc la filiale internationale de Proximus s’aventurait sur le terrain de l’authentification et de l’identification mobile – pour faire bref, le fait de recevoir un code par SMS à renseigner après introduction de votre mot de passe sur Facebook ou LinkedIn, agissant comme seconde couche de protection ("two-factor authentication", ou "2FA", dans le jargon) de votre compte utilisateur.