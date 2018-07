Proximus et Telenet signent avec la Flandre pour un "super réseau"

La Flandre veut positionner ses entreprises et particuliers dans le top mondial en matière de digitalisation innovante. Elle a pour cela conclu un accord avec les opérateurs télécom Proximus et Telenet.

Le gouvernement flamand a conclu un accord avec Proximus et Telenet pour le déploiement d'un réseau numérique ultrarapide. L'exécutif régional entend ainsi positionner les entreprises et les foyers flamands parmi le top mondial en termes de numérisation innovante. Pour rappel, en septembre de l'année dernière, le gouvernement flamand disait vouloir positionner les entreprises et foyers flamands à la pointe de la digitalisation. Cet objectif nécessite entre autres un réseau digital à très haut débit.