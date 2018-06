Quand la technologie sert à harceler, épier ou faire peur

Lu pour vous dans le New York Times.

Les équipements technologiques les plus récents parmi lesquels on compte aussi les systèmes de caméras ainsi que la domotique intérieure (éclairage, gestion du frigo…) sont occupés à devenir des instruments de violence conjugale aux Etats-Unis.

Au travers d’une enquête, le New York Times constate en effet que ces technologies sont désormais de plus en plus utilisées comme moyen de harcèlement, de surveillance ou de revanche.