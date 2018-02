Samsung dévoile son iPhone-killer

A la veille de la grand-messe du mobile, les premières annonces pleuvent du côté des fabricants de smartphones. Huawei et Nokia ont ouvert le bal quand le géant sud-coréen Samsung a dévoilé pour sa part son futur appareil haut de gamme dans la soirée.

Le Chinois Huawei a dévoilé un smartphone, une tablette et un stylet par exemple, quand le Finlandais Nokia est lui arrivé avec un nouvel ordinateur portable et une tablette mais sans nouveau smartphone haut de gamme.. Pour sa part, Samsung est sorti du bois dans la soirée dans un show son et lumière d'ampleur.