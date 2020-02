Samsung fait le pari du luxe et de la 5G en Belgique

Après la sortie manquée de son smartphone pliable, le Galaxy Fold, Samsung arrive en Belgique avec un smartphone pliable , mais pas celui qu’on attendait. Il s’agit du Galaxy Z Flip, un véritable bijou pliable . Il brille, se replie et vise un public de niche: les adeptes du chic et de l’exclusivité .

Dans le viseur, les nouveaux rois de la communication que sont devenu les influenceurs avec des fonctionnalités qui leur sont dédiées comme le fait de ne plus devoir se servir d'un trépied pour se filmer et de faire un selfie avec la caméra arrière tout en se voyant dans un tout petit écran, pratique pour éviter d’avoir du persil entre les dents ou une mèche de travers sur son prochain post Instagram. Samsung catégorise le Z Flip comme faisant partie de la mouvance "modern luxury", le nouveau chic.

Le chic ultime en 2020 selon Samsung, c’est donc d’avoir un objet de luxe comme téléphone, qui ne fait pas tache à côté de ses clés de voiture et de sa paire de lunette de soleil et que ses propriétaires s’empresseront de poser sur la table lors d’un apéro en terrasse. Qui dit luxe dit prix à la hauteur de sa cible. Samsung proposera à la mi-mars le Z Flip à partir de 1509 euros chez nous, un record pour le fabricant sud-coréen. Samsung ne nous avait pas habitués à cela par le passé avec des modèles destinés au plus grand nombre et plus impersonnels visuellement. Le Z Flip est un modèle qui fera date pour Samsung.