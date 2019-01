Samsung prévoit le premier recul de ses résultats trimestriels en 2 ans

Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé ce mardi s'attendre à une baisse de près de 30% de son bénéfice opérationnel au deuxième trimestre, la première en deux ans, brossant un sombre tableau de l'avenir pour cause de concurrence féroce des fabricants chinois de smartphones et de recul du coût des puces mémoire.

Samsung, qui est le premier fabricant mondial de smartphones et de puces, affichait ces dernières années des résultats records. Mais le bénéfice opérationnel du dernier trimestre 2018 devrait tourner autour de 10.800 milliards de wons (8,4 milliards d'euros), soit 28% de moins qu'un an auparavant, a déclaré le groupe dans un communiqué. Loin des 13.500 milliards de wons attendus par les analystes. Le chiffre d'affaires devrait s'afficher en baisse de plus de 10%, à 59.000 milliards de wons.