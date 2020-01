Sébastien Deletaille quitte Medispring pour lancer un nouveau projet santé

L’entrepreneur tech Sébastien Deletaille quitte la coopérative de "Dossier Médical Informatisé" après avoir été à sa tête pendant un an seulement. Il emmène dans ses valises le reste de l’équipe dirigeante pour fonder un autre projet dans la santé.

Alors que la start-up, qui a créé un logiciel pour les médecins avec leur aide au sein d’une coopérative , vient de réussir tous les examens de l’enregistrement auprès de l’INAMI, ce qui constituait le défi principal de l’équipe dirigeante au cours des 12 derniers mois, l’ensemble de cette équipe quitte le navire. Sébastien Deletaille (Directeur général), Antoine Pairet (Directeur technique) et François-Xavier Orban (Directeur produit) ont décidé de quitter Medispring pour se lancer dans un nouveau projet mêlant technologie et santé .

Le Docteur Olivier Marievoet, Président du conseil d’administration, ne leur en tient apparemment pas rigueur: “L’équipe de direction avait pour objectif de mener à bien la phase de démarrage de notre épopée jusqu’à l’enregistrement. C’est à présent chose faite et nos 1.200 utilisateurs se joindront à moi en les plébiscitant pour cet ouvrage titanesque. Nous sommes impatients de prendre connaissance de leur prochain projet et leur souhaitons plein de succès!”

A la recherche d'un gérant

De leur côté, les trois compères déclarent rester des ambassadeurs de Medispring et ajoutent: "Ce fut un honneur de participer au lancement de Medispring et d'y apporter notre expertise d'entrepreneurs tech. Après un an de collaboration, nous avons pu observer l'énorme potentiel d'amélioration de la santé des Belges". Après Riaktr (ex-Real Impact Analytics) en octobre 2018, c'est la deuxième fois que Sebastien Deletaille quitte une équipe dirigeante avant le terme de son mandat.