Snapchat change de CFO et débauche chez Amazon

Ce serait la plus grosse opération du genre proposée par un groupe US: Apple confirme son gigantesque plan de rachat d'actions à 100 milliards de dollars. Et le groupe booste aussi son dividende. Côté résultats, le bénéfice d'Apple progresse de 25,3% au deuxième trimestre, alors que les ventes d'Iphone sont un peu inférieures aux attentes. L'action grimpait de plus de 3% dans les transactions après-Bourse.