Trois millions d'euros pour développer des robots qui se réparent tout seuls

Si les robots pouvaient se réparer eux-mêmes, ce serait un vrai gain de temps et d'argent. Sur ce point, la Comission européenne est d'accord avec la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et accorde un subside de trois millions d'euros au projet avancé par l'université belge et ses partenaires de l'University of Cambridge, de l'École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris (ESPCI-Paris) et du Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (Empa). Ils travailleront avec le producteur de polymères néerlandais SupraPolix.