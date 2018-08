Trump veut prendre des mesures contre Google

Donald Trump a accusé sur Twitter le géant américain Google de partialité à son égard et prendra des mesures face à cette situation. Le président US a déclaré que les résultats d'une recherche, à partir des termes "Trump" et "actualité", sur Google, faisaient apparaître uniquement les médias qu'il désigne comme étant des "fake news". "Ils TRUQUENT les résultats, pour moi et les autres", a-t-il déclaré. Selon lui, "96% des résultats sur 'Trump News' viennent de Médias Nationaux de Gauche", ce qu'il estime "très dangereux".