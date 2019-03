Uber va acquérir son rival au Moyen-Orient Careem pour 3,1 milliards de dollars

Uber annonce qu'il achète Careem, son concurrent direct sur les marchés du Moyen-Orient, de l’Afrique du nord et de l’Asie du Sud, pour plus de trois milliards de dollars, à quelques mois d’une IPO très attendue.

Si jusqu’à présent, Uber s’était montré plutôt défensif face à la concurrence, en privilégiant les prises de participation pour assainir les rivalités et réduire les coûts à l’expansion, le groupe américain surprend quelque peu en affichant son intérêt pour un rachat. L’heureux élu? La plateforme de VTC (véhicule de transport avec chauffeur) et de livraison Careem, basée à Dubai et dont la valeur était jusqu’alors estimée à 2 milliards de dollars. Cette dernière opère dans 100 villes de 15 pays du Moyen-Orient et revendique un million de chauffeurs.