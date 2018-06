Un robot-professeur pour garder vos tout-petits, ça vous dit?

Haut comme un enfant de cinq ans, "iPal" se déplace sur roues motrices et dispose de bras articulés. Il peut notamment permettre aux parents, à distance, de parler avec leur enfant ou de le surveiller, grâce à ses capteurs qui entendent et voient tout autour de lui.

"iPal" parle chinois et anglais, donne des petits cours de maths, plaisante et propose des jeux: ce professeur idéal est un robot de la taille d'un enfant. Il a été conçu pour être un "compagnon" des tout-petits solitaires.

"L'idée, c'est que ce robot devienne un compagnon pour les enfants" , explique Tingyu Huang, cofondateur d'AvatarMind Robot Technology, une start-up née il y a quatre ans et basée à Nankin (est de la Chine). "Quand l'enfant voit notre robot, il le perçoit d'emblée comme un ami, un autre enfant dans la famille."

Et de promettre pour "iPal" des fonctionnalités bien plus développées que les enceintes connectées commercialisées par l'américain Amazon ou les géants technologiques chinois Alibaba et Baidu.