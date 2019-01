Une amende à 50 millions pour Google en France pour non-respect du RGPD

Concrètement, sur le plan de la transparence , les Français reprochent au moteur de recherche le plus utilisé sur terre de ne pas permettre à ses utilisateurs d'accéder facilement aux informations relatives à l'utilisation de leurs données. "Des informations essentielles, telles que les finalités pour lesquelles les données sont traitées, la durée de conservation des données ou les catégories de données utilisées pour la personnalisation de la publicité, sont excessivement disséminées dans plusieurs documents, qui comportent des boutons et liens qu'il est nécessaire d'activer pour prendre connaissance d'informations complémentaires", détaille la Cnil pour qui "l'information pertinente n'est accessible qu'après plusieurs étapes, impliquant parfois jusqu'à cinq ou six actions."

Concernant l'utilisation des données en elle-même, la Cnil considère que les utilisateurs de Google ne sont pas en mesure de fournir un consentement éclairé, ni spécifique et univoque, non seulement parce que la modification des paramètres d'utilisation nécessite plusieurs manipulations, mais aussi parce que certaines options sont cochées à l'avance. "Malgré les mesures mises en oeuvre par Google (documentation et outils de paramétrage), les manquements constatés privent les utilisateurs de garanties fondamentales concernant des traitements pouvant révéler des pans entiers de leur vie privée, car reposant sur un volume considérable de données, une grande variété de services et des possibilités de combinaison de données quasi illimitées", conclut la Cnil.