Une puce à la place de la carte SIM

Dans de nombreux pays européens, les opérateurs télécom soutiennent le développement de l’e-SIM, ou carte SIM intégrée. Même si ce système offre de nombreux avantages, les opérateurs belges se montrent hésitants.

Tous les utilisateurs de smartphones ayant un jour changé d’opérateur connaissent les complications liées à la demande, à l’envoi d’une nouvelle carte SIM et au changement de carte dans leur téléphone. Avec une e-SIM, cette opération est beaucoup plus simple. Une e-SIM est en réalité une puce intégrée dans le téléphone et qui reprend toutes les fonctions d’une carte SIM traditionnelle.

Quels sont les avantages de cette puce? Le premier et non le moindre, c’est sa facilité d’utilisation. Vu qu’elle n’est pas liée à un opérateur déterminé, changer de fournisseur devient un jeu d’enfant. Vous ne devez plus attendre que le facteur vous livre votre nouvelle carte. Il vous suffit de scanner, à l’aide de votre smartphone, un code QR fourni par votre nouvel opérateur et de confirmer ce code. Plus encore: une seule e-SIM peut combiner plusieurs abonnements, y compris de différents opérateurs. L’e-SIM peut prendre en charge simultanément plusieurs numéros de téléphone, ce qui transforme automatiquement votre téléphone en appareil à double ou même triple carte SIM (du moins si votre téléphone est encore équipé d’une carte SIM physique).

Vous pouvez par exemple utiliser un numéro d’un opérateur pour vos appels professionnels et un autre pour vos communications privées, ce qui permet de scinder les frais liés à votre usage personnel et professionnel. Vous pouvez également utiliser deux abonnements séparés pour les communications et les data, par exemple parce que vous préférez la qualité des communications d’un opérateur, tout en souhaitant profiter des conditions plus avantageuses d’un autre pour l’échange de données.

Forfaits mondiaux

Si pour vos loisirs ou votre travail, vous voyagez beaucoup en dehors de l’Europe, où les tarifs de roaming n’ont pas encore été supprimés, une e-SIM peut également s’avérer intéressante. Elle permet en effet de souscrire un abonnement auprès d’un opérateur local tout en continuant à utiliser votre abonnement belge. Vous appelez, envoyez des SMS et surfez à l’étranger à des tarifs locaux. Idem en Belgique. Votre compte en banque vous en sera reconnaissant.

Aujourd’hui, plusieurs nouveaux opérateurs proposent des forfaits mondiaux via l’e-SIM. Les globe-trotters peuvent ainsi appeler et échanger des données à prix raisonnable. Parmi les opérateurs, on trouve Truphone, Gigsky, MTX Connect et Ubigi. Chez Ubigi, vous pouvez par exemple souscrire un forfait de 10 gigaoctets de données, valable dans toute l’Europe, pour 59 euros.

Si vous savez à l’avance dans quel(s) pays vous vous rendrez, vous pouvez également souscrire un abonnement par pays. Dans ce cas, les tarifs sont plus avantageux. Un forfait de 3 gigaoctets de données en Allemagne coûte par exemple 12 euros par mois chez Ubigi. Un abonnement de 10 gigaoctets en Espagne se monte à 19 euros. Un forfait de 3 gigaoctets couvrant toute l’Asie revient à 29 euros. Si vous souscrivez un abonnement pour le Japon uniquement, 3 gigaoctets vous coûteront 19 euros.

Il est probable que vous pourrez trouver des opérateurs japonais moins chers, mais ces entreprises misent essentiellement sur les hommes d’affaires n’ayant pas le temps de souscrire un abonnement local dans chaque nouveau pays où ils se rendent.

iWatch

Et ce n’est pas tout. Avec l’e-SIM, il n’est plus nécessaire de demander une nouvelle carte SIM si votre téléphone est volé ou cassé. Il vous suffit de scanner un code à l’aide de votre nouvel appareil.

La puce électronique e-SIM est aussi beaucoup plus petite que les cartes SIM traditionnelles et peut également être intégrée dans les montres intelligentes. C’est notamment possible avec l’iWatch d’Apple, ainsi que certaines smart watches de marque Huawei et Samsung.

Grâce à l’e-SIM, ces montres disposent des mêmes fonctionnalités qu’un téléphone. Avec une iWatch, vous pouvez téléphoner, envoyer des SMS ou écouter de la musique en streaming, par exemple dans votre salle de fitness. Vous pouvez donc laisser votre GSM au vestiaire. Plusieurs nouveaux iPads sont déjà équipés d’une puce e-SIM.

Pionniers

En Belgique, vu qu’aucun opérateur de télécom ne pend en charge l’e-SIM, Apple ne propose que les versions traditionnelles de l’iWatch.

Chez nos voisins, Orange France prend en charge l’e-SIM, à l’instar de T-Mobile aux Pays-Bas et de Vodafone, Telekom et O2 en Allemagne. Au Royaume-Uni, EE et O2 font partie des opérateurs ayant misé sur l’e-SIM.

"L’e-SIM peut aussi être intégrée dans les smart watches, ce qui permet de téléphoner et d’envoyer des SMS avec une montre."

En 2018, Orange Belgium a déclaré qu’il réfléchissait à la possibilité de proposer des abonnements avec e-SIM, mais les choses n’ont pas évolué depuis. Chez Proximus également, rien ne bouge. "Pour l’instant, Proximus ne soutient pas l’e-SIM, a indiqué le porte-parole de l’opérateur, Jan Margot. Nous suivons de près les évolutions technologiques, y compris l’e-SIM. Mais le fait que les iPhones actuels sont encore compatibles avec les cartes SIM traditionnelles nous indique que le marché n’est pas encore prêt pour des appareils qui ne fonctionneraient qu’avec une e-SIM."

Le troisième opérateur, BASE, indique que l’e-SIM se trouve "sur son radar" et qu’il étudie la question, mais n’est pas aujourd’hui en mesure d’annoncer une date de lancement. Les raisons qui expliquent la frilosité de nos opérateurs ne sont pas claires, mais on peut supposer qu’ils ne voient pas d’un très bon œil la possibilité pour les utilisateurs de changer d’opérateur comme de chemise.

L’oeuf et la poule

Mais le rôle des fabricants de smartphones est tout aussi essentiel pour l’avenir de l’e-SIM. Il faudrait en effet les convaincre de fabriquer à grande échelle des téléphones équipés de cette puce. Nous sommes donc une fois de plus confrontés au phénomène de l’œuf et de la poule. De nombreux fabricants de smartphones ne veulent pas entendre parler de l’e-SIM, parce que le nombre d’opérateurs de télécoms et de marchés soutenant cette technologie est encore trop limité. D’autre part, de nombreux opérateurs attendent que les smartphones équipés d’une e-SIM deviennent la norme pour investir dans ce nouveau système.