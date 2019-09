Zuckerberg ne cèdera pas Instagram ni WhatsApp

Le président a à plusieurs reprises fustigé le réseau Facebook qu'il accuse d'avoir pris fait et cause pour les démocrates . La société fait aussi à un assaut de critiques pour ses atteintes à la vie privée.

La rencontre a été qualifiée de "bonne et constructive" par Trump. Aucun détail n'a toutefois fusé quant aux sujets discutés.

Le "non" de Zuckerberg

Devant le Congrès, Mark Zuckerberg a tout au plus insisté sur le fait qu'il ne se séparera pas d'Instagram et WhatsApp, affirme un élu républicain qui le lui a suggéré.

"Nous avons eu une conversation franche", a tweeté le sénateur républicain Josh Hawley, l'un des critiques les plus virulents de Facebook, après sa réunion à huis clos avec son patron-fondateur. "Je l'ai mis au défi de faire deux choses pour montrer que Facebook est sérieux sur les questions de l'impartialité, de la protection des données personnelles et de la concurrence.: 1) Vendez Whatsapp et Instagram 2) Soumettez-vous à un audit indépendant, extérieur sur la question de la censure."