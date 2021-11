Fortnite en Chine, c'est bientôt fini

À partir du 15 novembre prochain, le jeu Fortnite ne sera plus disponible en Chine, a annoncé Epic Games. En cause: le durcissement des réglementations dans le secteur du jeu vidéo.

"Le 15 novembre à 11h, nous éteindrons les serveurs du jeu et les joueurs [en Chine] ne pourront plus se connecter", a déclaré l'éditeur Epic Games.

Les autorités chinoises, qui se montrent particulièrement pointilleuses sur les questions de concurrence et de données personnelles , ont épinglé plusieurs poids lourds du secteur pour des pratiques jusque-là largement tolérées. Et celui des jeux vidéo n'a pas été épargné. S'ils représentent en Chine une importante manne financière, les jeux vidéo sont décriés pour leur côté addictif chez les jeunes.

Depuis lundi déjà, le jeu n'accepte plus de nouveaux joueurs en Chine , précise l'entreprise.

Une version chinoise

Lancé en 2017, "Fortnite" est l'un des jeux les plus populaires au monde, avec plus de 350 millions d'utilisateurs, soit plus que la population américaine. En Chine, le jeu de "battle royale" dispose d'une version spécifique: les contenus violents, obscènes ou sensibles politiquement sont strictement encadrés.