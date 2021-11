Nova Sport, le Tinder pour étudiants sportifs en forme olympique

Lancée il y a un an, l'app bruxelloise compte déjà plus de 34.000 utilisateurs. Elle permet, par exemple, de trouver un 4e homme en dernière minute pour un double au tennis.

Fondée il y a un peu plus d'un an par les frères Karam et Amir Fattal, l'application bruxelloise Nova Sport entend permettre aux étudiants de se rencontrer dans la vie réelle pour pratiquer leur(s) sport(s) favori(s), voire en découvrir de nouveaux dans la foulée parmi la centaine proposée.

En ce sens, elle se pose comme une sorte de Tinder à destination d'un groupe de joueurs de tennis qui doit trouver un quatrième homme en dernière minute pour un double par exemple ou d'une amatrice de jogging qui n'a pas envie de courir seule alors que les jours raccourcissent.

34.000 étudiants L'application Nova Sport est utilisée par plus de 34.000 étudiants à ce jour.

Soutenu dès les débuts par le serial-entrepreneur (Skynet, Keytrade, Tunz) et investisseur Jean Zurstrassen - le seul à avoir été contacté par le duo aux manettes en réalité -, le concept a fait mouche. En effet, plus de 34.000 étudiants utilisent à ce jour la plateforme gratuite. Et ce, dans quatorze universités (ULB, ULiège, UMons, UNamur, VUB) et hautes écoles (EPHEC, Erasmus Hogeschool, HELB, HELHa, HEPL...) qui, elles, paient pour proposer le service à leur communauté respective.

Tremplin Erasmus

Bien, mais peut mieux faire. En ce sens, l'équipe vient de signer un partenariat exclusif de trois ans avec l'Erasmus Student Network (ESN), principale association étudiante en Europe. De quoi voir son app promue auprès de 1,5 million d’étudiants, au sein de 1.000 universités et hautes écoles du Vieux continent.

1,5 million d'étudiants En signant avec l'Erasmus Student Network, Nova Sport se voit ouvrir la porte d'une communauté de 1,5 million d'étudiants.

Et ce, alors qu'il est par ailleurs souvent difficile de créer des amitiés et de s'intégrer dans la communauté locale pour les étudiants en mobilité intraeuropéenne. Juan Rayón González, le président du réseau Erasmus, voit la participation à des activités sportives comme l'un des meilleurs moyens de résoudre ce problème. "C'est précisément l'objectif de notre nouveau partenariat avec Nova Sport: faciliter les liens autour du sport qui profiteront aux étudiants locaux et internationaux, améliorant ainsi l'internationalisation dans le pays et les expériences d'échange de la génération Erasmus."

Interrogé, Karam Fattal, voit lui dans ce partenariat "une vraie consécration" certes, mais pas une fin en soi pour autant. En effet, tout reste à faire. Pour s'y aider, Nova Sport prévoit désormais une nouvelle levée de fonds, apprend-on. Objectif? Accélérer le développement de son application, diversifier son activité, recruter une vingtaine de personnes, s'ouvrir au grand public, et s'étendre géographiquement.